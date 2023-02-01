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Çöp Adam 10. bölüm tek parça izle! Star Tv Çöp Adam son bölümde neler yaşandı? İşte 10. bölüm fragmanı

01.02.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam 10. bölümü izlemek isteyen seyirciler yeni bölümün detaylarını araştırıyorlar. Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın son bölümünde boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri’ye meydan okumak için harekete geçmişti. Çöp Adam'ın 10. bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünde, Tamer boşanmak istemeyen Berrin’i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır. Çöp Adam 10. bölüm izle şeklinde aramalar hızlandı. İşte tek parça ve kesintisiz Star TV Çöp Adam 10. bölüm...

Çöp Adam 10. bölüm tek parça izle! Star Tv Çöp Adam son bölümde neler yaşandı? İşte 10. bölüm fragmanı

Star Tv'nin Çöp Adam dizisi 10. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi her Çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden uyarlanan Çöp Adam'ın 10. bölülümde heyecan dolu sahneler yaşanacak. Çöp Adam'ın 10. bölümünde Peri’nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer’i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

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ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Berrin’in tuzağına düşen Peri, Tamer’in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin’i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

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Dilber’in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

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Berrin’in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri’nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

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Peri’nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer’i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

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ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Çöp Adam'ın son bölümü olan 9. bölümünde yaşananlar şu şekilde;

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

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Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır.

Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.

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Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur.

Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri'ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.

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