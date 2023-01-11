MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıkıyor

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıkıyor

11.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.

Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıkıyor

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin yedinci bölümünün konusu ise şöyle; Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir. Peri’nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır. Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin’i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu’nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır. Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak pozu gündem olmuştu! Son hali şaşırttıYatak pozu gündem olmuştu! Son hali şaşırttı
Zor anlar! Boğaz'ın serin sularına atlayıp...Zor anlar! Boğaz'ın serin sularına atlayıp...
Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştıÖpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı
Anahtar Kelimeler:
çöp adam Engin Altan Düzyatan ele

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu

Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi

Akaryakıtta tarife değişti! 63 kuruş indirim geldi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.