Çöp Adam'da gerçekler ortaya çıkıyor

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin yedinci bölümünün konusu ise şöyle; Peri'nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir. Peri’nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır. Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin’i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu’nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır. Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

