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Çöp Adam’ın gerçek hikayesi hakkında dikkat çeken açıklama! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı! Meğer Çöp Adam…

14.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi her hafta çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Çöp Adam konusu merak konusu oldu. Dizinin oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi isimler yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada Çöp Adam'ın hikayesi hakkında bilgiler verdi.

Çöp Adam’ın gerçek hikayesi hakkında dikkat çeken açıklama! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı! Meğer Çöp Adam…

Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinleniyor. Bu akşam ekranlarda ilk defa yayınlanacak dizinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Sıra dışı bir şekilde yolları kesişen Tamer ve Peri’nin başından geçen hikayeyi anlatıyor. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizinin hikayesi hakkında yaptığı açıklamalar

ÇÖP ADAM HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sezonun yeni dizisi Çöp Adam Hakkında, dizide imzası olan Gülseren Budayıcıoğlu şu sözlere yer verdi;
"Burada 2 kardeş var. Anne ve babası hayatta oldukları halde çocukları yetimhaneye bırakıyorlar. Anne, babaya daha iyi bakabilmek için çalışıyor. O çocukların nelerle bugünlere geldiğini tek tek göreceğiz."

DÜNYACA ÜNLÜ BİRİ

"Çöp Adam yazılımcı oluyor ve öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve büyük bir servet sahibi olan biri haline geliyor."
"İlk işi onu çocukluğu boyunca süründüren ailesine muhteşem bir yalı armağan ediyor. Neden böyle yaptığının cevabını dizide göreceğiz."

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ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

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Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

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Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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