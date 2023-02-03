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Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan 28 kilo verdi! Son paylaşımları olay oldu

03.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı. Afacan o diziden Çöp Adam'a gelene kadar 28 kilo verdi. Elçin Afacan'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan 28 kilo verdi! Son paylaşımları olay oldu

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan'ın son hali günlerdir gündemde. Son olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle öne çıkan Afacan şimdilerde bambaşka biri oldu.

2019 yılında rol aldığı Bir Aile Hikâyesi dizisindeki Beste karakteri için bilinçli bir şekilde kilo alan Afacan şimdilerde tığ gibi.

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ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Güzel oyuncunun paylaşımlarını görenler "Nasıl zayıfladınız?" yorumlarından bulundu.

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Şeker ve gluteni hayatından çıkaran ve egzersiz yapan Afacan, bir yılda 28 kilo verdi.

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Bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağıyor.

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