Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! 12 yıllık aşkını duyanlar şok oldu

Elçin Sangu, Star Tv ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandırıyor. Duru güzelliği ve sempatik tavırları ile milyonların kalbine taht kuran Elçin Sangu'nun ise 11 yıllık aşkını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Elçin Sangu 2011 yılından beri iş insanı Yunus Özdiken ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman el ele görüntüleniyor. İşte Elçin Sangu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ile fotoğrafları:

Turuncu saçları ve beyaz teniyle göz dolduran Elçin Sangu Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne rolüyle hafızalara kazınmıştı. Sangu, son olarak Yalancılar ve Mumları adlı dizide rol almıştı.

Güzel oyuncu şimdilerde ise Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde Peri karakteriyle karşımıza çıkıyor.



