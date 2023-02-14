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Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'dan deprem mesajı: "Mucizeler devam ediyor!"

14.02.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası yaptığı konuşmayla gündem olmuştu. sağduyunun önemini vurgulayan ve umudun yitirilmemesi gerektiğini anlatan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan depremin 198. saatinde olunduğuna dikkat çekerek "Mucizeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'dan deprem mesajı: "Mucizeler devam ediyor!"

Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Tamer karakteriyle adından söz ettiren başaralı oyuncu Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabında 'deprem' paylaşımında bulundu.

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ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında depremin 198. saatinde olunduğunu vurgulayıp "Mucizeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

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ÇÖP ADAM'IN TAMER'İ ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN AFAD'A 200 BİN TL'LİK BAĞIŞ

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde yaraların sarılması için AFAD'a 200 bin TL bağışta bulunmuştu.

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