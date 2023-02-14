Çöp Adam'ın Tamer'i Engin Altan Düzyatan'dan deprem mesajı: "Mucizeler devam ediyor!"

Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Tamer karakteriyle adından söz ettiren başaralı oyuncu Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabında 'deprem' paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında depremin 198. saatinde olunduğunu vurgulayıp "Mucizeler devam ediyor" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma neden olan deprem felaketinde yaraların sarılması için AFAD'a 200 bin TL bağışta bulunmuştu.