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Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski nişanlısını görenler gözlerine inanamadı! Dillere destan aşkı bakın kim çıktı

07.12.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Çöp Adam adlı sezonun yeni dizisinde 'Tamer' rolünü canlandırıyor. Evli ve 2 çocuk babası Düzyatan yıllar önce kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla 5 yıl süren aşkını nişanlılığa kadar sürdürebilmiş ve orada noktalamıştı. Bakın dillere destan aşkı kimmiş...

Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski nişanlısını görenler gözlerine inanamadı! Dillere destan aşkı bakın kim çıktı

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam'da Enin Altan Düzyatan başrolü Elçin Sangu ile paylaşıyor. Sosyetenin ünlü ismi Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan'ın bu ilişkisinden önce 5 yıl süren birlikteliği olmuştu.

NİKAH MASASINA GİTMEDEN AYRILDILAR

Engin Altan Düzyatan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile 5 yıl süren beraberlik yaşamıştı.

'Cesaretin Var mı Aşka' dizisinin seçmelerinde tanışan çiftin evlenmesi beklenirken Özge Özpirinçci'nin ABD'ye gitme kararı ile birlikte yolları ayrıldı.

Çift beraberliğini 2013 yılında nişanlanarak devam ettiriyordu. Ancak nikah masasına gitmeden ayrılma kararı alarak hayranlarını şaşırtmışlardı.

engin altan düz yatan eski nişanlısı

AYRILIK SEBEBİ NEYDİ?

İkili bu ayrılığın ardından uzun bir süre sessiz kaldı.

Aylar sonra ilk açıklamayı yapan Özpirinçci, "Nişanlınız Engin Altan Düzyatan ile ilişkinizi neden bitirdiniz?" sorusuna "Bunu açıklamam, ilişkiye neden başladığımı açıklamam kadar saçma olur. Altan'la aramızda küslük yok; ilişkimizi saygı çerçevesinde bitirdik. Saygı duyulması gereken bir ilişki yaşadık, bitişine de aynı saygıyı göstermek gerek." sözlerine yer verdi.

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Engin Altan Düzyatan ise; "Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir. Herkesin özel bir hayatı var ve kimse kimsenin özelinde ne yaşadığını aslında bilmiyor. Biz bir şekilde halka mal olmuş insanlarız. Halk doğal olarak sevgisini de, sevmediği herhangi bir tavrını da göstermek istiyor. Hakları da var böyle baktığınız zaman. Sonuçta biz bireyleriz. İnsanlardan duyduğumuz, ya da aldığımız kararlara saygı duymalarını da bekliyoruz." dedi.

engin altan düzyatan özge özpirinçci

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU

Engin Altan Düzyatan, 2014'de Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girdi ve bu evliliklerinden bir kız bir erkek evlat sahibi oldular. Özge Özpirinçci'nin ise 2021 yılında evlendiği oyuncu Burak Yamantürk ile bir kızları bulunuyor.


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