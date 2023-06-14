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ÇÖP ADAM SEZON FİNALİ tek parça izle! Star Tv Çöp Adam dizisi sezon finalinde neler olacak, nasıl bitecek? İşte 25. bölüm fragmanı!

14.06.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisi sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara verecek. Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan gibi oyuncuların yer aldığı dizi her çarşamba akşamları yayınlanıyor. 25. bölümü ile sezon finali yapacak dizinin nasıl biteceği ise merak konusu oldu. Peki, Star Tv Çöp Adam dizisi sezon finalinde neler olacak, nasıl bitecek?

ÇÖP ADAM SEZON FİNALİ tek parça izle! Star Tv Çöp Adam dizisi sezon finalinde neler olacak, nasıl bitecek? İşte 25. bölüm fragmanı!

Çöp Adam dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam dizisi 25. bölümü ile sezon finali yapacak. 14 Haziran Çarşamba akşamı Çöp Adam'ın sezon finali bölümünü izlemek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Çöp Adam 25. bölüm fragmanı!

ÇÖP ADAM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Çöp Adam dizisinin final bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

ÇÖP ADAM YİRMİ BEŞ

ÇÖP ADAM 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

25. Bölümün (Sezon Finali) Konusu;

Peri’nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri’nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri’yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla’ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla’ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

ÇÖP ADAM İZLE

Bülent, Elit’e Tamer’in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit’le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit’le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

ÇÖP ADAM SEZON FİNALİ

Yavuz, Meryem’i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem’in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

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