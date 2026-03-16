Çöp grevi bir yılı aştı, sokağı sıçanlar bastı! "Adeta Victoria dönemi gibi"

Birmingham’da çöpler sokakları doldurdu, tavşan büyüklüğünde sıçanlar mahalleliyi alarma geçirdi. Binlerce çöpün biriktiği şehirde, temizlik işçileri bir yıldır devam eden grevlerini sürdürüyor.

YILLAR ÖNCESİNİN KARESİ!

Yerel halk, sokakların “Victoria dönemi İngilteresi gibi” olduğunu söylüyor. Anneler çocuklarını dışarı çıkaramaz hale geldiğini, bazıları düzenli olarak mide bulantısı yaşadığını anlatıyor.

Grev nedeniyle şehir, atık ve farelerle dolup taşarken, sendika ve belediye arasında anlaşma görünmüyor. Belediye, yaz aylarında yeni çöp toplama sistemi ve geri dönüşüm servisini başlatmayı planlıyor.