Çöp kovasını ezip geçti! Cezası ağır oldu

Olay, Ereğli ilçesindeki bir inşaat alanının yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, "U" dönüşü yapmaya çalışan bir beton mikseri, manevra esnasında kaldırıma fazla yanaştı. Dev araç, bu sırada kaldırımın kenarında sabit duran metal çöp kovasını altına alarak adeta bir kağıt buruşturur gibi ezdi.

VATANDAŞIN TEPKİSİ KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüye yansıyan anlarda; beton mikserinin geri manevrası sırasında kovayı ezdiği, bu sırada yoldan geçen bir vatandaşın ise duruma tepki göstererek şoföre el kol hareketleriyle uyarıda bulunduğu görülüyor.

Yayaların da geçtiği esnada büyük bir faciaya davetiye çıkaran sürücü, uyarılara aldırış etmeden ezdiği kovayı bırakıp yoluna devam etti. Çarpmanın şiddetiyle yay gibi bükülüp yere yapışan çöp kovasına vatandaşların şaşırarak baktığı anlar yer aldı.

BELEDİYEDEN 10 BİN TL CEZA

Görüntülerin ortaya çıkması ve vatandaşların tepkisi üzerine Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kamu malına zarar verilmesi ve yaya güvenliğinin tehlikeye atılması nedeniyle, beton mikserinin bağlı bulunduğu firmaya belediye encümeni kararıyla 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, demir yığınına dönerek kullanılamaz hale gelen çöp kovası, belediye temizlik işleri ekipleri tarafından bulunduğu yerden sökülerek yerine yenisi takıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır