Copa America nedir, hangi ülkeler katılır?

Futboldaki büyük turnuvalar FIFA veya FIFA'ya bağlı federasyonlar tarafından düzenlenmektedir. FIFA'ya bağlı federasyonlar kıtasal ve yerel olarak ikiye ayrılmaktadır. Kıta federasyonları yerel federasyonlardan farklı olarak uluslararası kulüp ve milli takım turnuvaları organize edebilmektedir. Bu özelliği ile kıta federasyonları turnuvaları iki ölçekte değerlendirilir.

Kulüpler etnik çeşitlilikteki kadrolara sahip yerel temsilcilerdir. Kulüplere nazaran milli takımlar bir ülkenin vatandaşlığına sahip oyunculardan kurulur. Doğrudan milli aidiyet duygusu taşır. Uluslararası turnuvalarda çoğunlukla prestij, maddiyata göre ön plandadır. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen "Copa America", özel uygulamalara sahip turnuvalardan birisidir.

Copa America nedir?

Copa America, Güney Amerika ülkeleri arasında düzenlenen kıtasal turnuvadır. Her 4 yılda 1 kez düzenlenir. Düzenleneceği ülke CONMEBOL tarafından belirlenir. Copa America tarihi hakkında tartışmalar mevcuttur. İlk olarak "1910 yılında" Arjantin, Şili ve Uruguay'ın yer aldığı bir turnuva mevcuttur. Ancak CONMEBOL resmi olarak bu turnuvayı geçerli saymamaktadır. Resmi ilk turnuva "1916 tarihinde" düzenlenmiştir. Bu yönüyle Copa America dünyada kabul edilen en eski uluslararası futbol organizasyonudur. Dünya Kupası'ndan önce kurulmuş olma özelliği taşır.

Copa America'nın nihai formu önce 1975 yılında, resmi olarak "Copa America" isminin kullanılmaya başlanması "1986 yılında" organizasyonun düzenleneceği ülkenin seçilmesiyle neticelendirilmiştir. Turnuvanın formatı sık değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi genel olarak dış etkenlerle katılımcı sayısının değişiklik göstermesidir. CONMEBOL üyesi 10 ülkenin katılım hakkı garanti olsa da sağlıklı koşullar sekteye uğrayabilmektedir. Bu sebeple her turnuva öncesi formata dair toplantılar düzenlenir ve dinamik karar verme sürecinden geçer. Zaman içerisinde belirli format değişiklikleri olsa da en kritik dönemeç 2016 yılında turnuvanın ilk kez Güney Amerika dışında düzenlenmesiyle oldu.

Copa America hangi ülkeler katılır?

Copa America ülkeleri CONMEBOL'a üye olan 10 ülkenin yanı sıra misafir katılımcı ülkeler içerir. Copa America tarihinde Meksika, Japonya ve Katar gibi kıta dışında yer alan ülkeler misafir statüsünde katılım sağlamıştır. Öte yandan 2016 yılında düzenlenen Copa America turnuvası ABD'de düzenlenmiş ve ABD misafir ülke olarak katılım sağlamıştır. Bu durum turnuva tarihi açısından kritik bir dönüşüm süreci olmuştur. Bu turnuvanın ardından "2023 yılında", "Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortak işbirliği anlaşması neticesinde 2024 Copa America'nın CONCACAF ülkelerini de kapsamasına karar verilmiştir.

2024 yılında düzenlenen turnuvaya ev sahibi olarak ABD seçilmiştir. ABD'nin ev sahibi olarak doğrudan katılması sağlanmıştır. Böylelikle CONMEBOL ve CONCACAF ortaklığında düzenlenen "2024 Copa America"da, CONMEBOL'un 10 üyesi ve CONCACAF'ın 6 üyesi katılım göstermiştir.

Turnuvanın resmiyette kazananı finalde Kolombiya'yı mağlup eden Arjantin olmuştur. Öte yandan ABD'nin ev sahibi olarak gösterdiği performans "'2026 Dünya Kupası" için önemli bir gösterge olmuştur. FIFA tarafından "2026 Dünya Kupası"nın ABD ve Meksika ortaklığında düzenlenmesi kararlaştırılmıştır ve "2024 Copa America" ön izleme niteliğinde olmuştur.