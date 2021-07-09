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Copa Amerika finali ne zaman? Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

09.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 senede bir gerçekleştirilen Copa America'da Brezilya ile Arjantin, karşı karşıya gelecek. Maracana Stadı'nda oynanacak Copa America final maçı, tüm dünyada takip edilecek. A Grubunu zirvede tamamladıktan sonra finale yükselen Arjantin, B Grubunun lideri Brezilya ile şampiyonluk için yarışacak…

Copa Amerika finali ne zaman? Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arjantin, çeyrek finalde Ekvator’u, yarı finalde ise Kolombiya’yı yenerek adını finale yazdırmıştı. Brezilya ise Şili engelini attığı tek golle geçtikten sonra yarı finalde Peru karşısında aynı skorla galip gelerek, finale yükselmeyi başarmıştı. Messi ve Neymar’ın karşı karşıya geleceği Brezilya-Arjantin Copa Amerika final maçı, nefesleri kesecek…

BREZİLYA ARJANTİN COPA AMERİKA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak Copa Amerika final maçı 11 Temmuz Pazar TSİ 03.00'te Maracana Stadyumu'nda oynanacak.

BREZİLYA'NIN FİNAL YOLU

B grubunu 10 puan ile zirvede tamamlayan Brezilya, çeyrek finalde Şili'yi 1-0, yarı finalde Peru'yu da aynı skorla geçerek finale yükselmeyi başardı.

ARJANTİN'İN FİNAL YOLU

A Grubunda 10 puan toplayarak grubu lider olarak tamamlayan Arjantin de çeyrek finalde Ekvator'u 3-0, yarı finalde ise Kolombiya'yı penaltılarla 3-2 yenerek adını finale yazdırmıştı.

MESSI ZİRVEDE!

Oldukça keyifli geçen Copa Amerika'da 26 maçta 59 gol atılırken, maç başına ortalama 2.27 gol ortalaması tutturuldu.

Messi attığı 4 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Brezilya'nın yıldızı Neymar ise 2 gol atabildi.

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Arjantin Brezilya
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