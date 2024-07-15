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Copa Amerika finalinde izdiham faciaya dönüşüyordu! Dünyaca ünlü futbolcu annesini kurtarmaya geldi: "İnsanlık dışı anlardı"

15.07.2024 19:53
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Copa Amerika finalinde Arjantin ile Kolombiya arasında oynanan müsabakada izdiham tehlikesi atlatıldı. Arjantin uzatmalarda kaydettiği golle kupanın sahibi olurken biletsiz binlerce taraftar stadyuma girmeye çalışınca büyük tehlike atlatıldı.

Copa Amerika finalinde izdiham faciaya dönüşüyordu! Dünyaca ünlü futbolcu annesini kurtarmaya geldi: "İnsanlık dışı anlardı"

Miami’de oynanan maç olaylar nedeniyle 80 dakika geç başladı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağırlıkla Kolombiya’nın formasını taşıyan taraftarların, birçok noktadan stadyuma girmeye çalıştığı görüldü.

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STADYUMA GİRMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

Kapılara yüklenerek içeri girenler olduğu gibi balkonlardan tırmanarak da stadyuma girildi.

Bazı taraftarların havalandırma sistemini kullanarak da içeri girmeye çalıştığı görülüyor.

Olayların yaşandığı stadyum 2026’daki Dünya Kupası’nda da 7 maça ev sahipliği yapacak.

FUTBOLCULARIN AİLELERİ VE BASIN MENSUPLARI DA OLAYDAN ETKİLENDİ

Yaşananlarla ilgili eleştirilen Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) ve Amerikan polisi, kural tanımayan taraftarları olaylardan sorumlu tuttu.

Medya mensupları ve futbolcuların aileleri de olaylardan etkilendi.

"İNSANLIK DIŞI ANLARDI"

Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister’ın annesi, ülkesinin televizyonuna verdiği röportajda, oğlunun kendilerini almaya gelmek zorunda kaldığını anlattı ve “İnsanlık dışı anlardı” dedi.

65 bin kişi kapasiteli Hard Rock Stadyumu’na çok sayıda biletli kişinin giremediği bildiriliyor.

BBC’nin İspanyolca yayın yapan servisi BBC Mundo stadyumda mağdur olanlarla konuştu. 36 yaşındaki Venezuelalı Valentina şunları anlattı:

"Maçtan iki saat önce geldik. Stadyuma girmeye çalıştık ama giriş kapıları zaten kapalıydı. İnsanlar toplanmaya başladı, bir anda o kadar çok kişi olduk ki çok korktum. Sonra kapıları açtılar ama her şey o kadar dolu, o kadar kaotikti ki insanlar biletlerini göstermeden kapıdan içeri girdiler, turnikelerin üzerinden atladılar ve benden biletimi ancak burada istediler. Tam bir felaketti."

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GÖZALTILAR VAR

31 yaşındaki Arjantinli Julian da yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"İnsanların arasında sıkışıp kaldım, çıkamadım. Geldikten ancak iki saat sonra, o kadar zaman geçtikten sonra insanları içeri almaya başladılar, bağırışlar, itişmeler oldu, insanlar hiçbir şey göstermeden içeri girdi. Ancak ikinci kata ulaştığımda bana bilet soruldu.”

Yarı finalde, Kolombiya’nın galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası da bazı Uruguaylı oyuncularla taraftarlar arasında kavga çıkmıştı.

Premier Lig oyuncusu Darwin Núñez, Kolombiya taraftarlarından bazılarıyla yumruklaştı.

Uruguay’da yayın yapan El Pais gazetesinin aktardığına göre, gerginlik Uruguaylı oyuncuların aile ve arkadaşlarının bulunduğu bölümde çıkmıştı.

İngiltere'nin Euro 2020 finalinde Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştığı maçta da benzer görüntüler yaşandı.Bu içerik BBC tarafından yayına alınmıştır

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Arjantin izdiham Copa America
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