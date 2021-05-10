Çöpten toplanan etlerle pişirilen Filipinler'in yöresel lezzeti: Pagpag

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre 2019 yılında aç nüfus oranı 690 milyona ulaşmıştı. Bu duruma rağmen özellikle fast food restoranları başta olmak üzere birçok restoran kalan yemekleri çöpe atmaya devam ediyor. Çöpe atılan yemekler Filipinler’de başka bir sokak lezzetini doğurdu. Genellikle fast food restoranları tarafından çöpe atılan ya da marketlerdeki son kullanma tarihi geçmiş artık yiyecekler, pagpag yemeğinin yapımında kullanılıyor. Pagpag yemeği her ne kadar sağlıksız olursa olsun, yoksul Filipin kesimi yaşamak için yemek zorunda kalıyor.

Pagpag yemeği, Filipin’in gecekondu bölgelerinde satışa sunuluyor. Gecekondu kesimde yaşayan birçok insan ise bu yemeği pişirerek para kazanmaya çalışıyor. Oldukça sağlıksız bir yemek olmasına rağmen bölge halkı rahatsızlanan kimsenin olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Pagpag yemeği bir kişinin öğünü olabilmesi için üç aşamadan geçmesi gerekiyor. İlk aşamada atık yiyeceklerin toplanması, ikinci adımda toplanan yiyecekler temizleniyor ve son aşamada ise yemeğin tekrar pişirilmesi yer alıyor. Yemeğin pişirilmesine sonra yemek porsiyon olarak ya da aile boyu satışa sunuluyor.



