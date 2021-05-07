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Farklı lezzet arayanlara özel tarif! Sebzeli Çin eriştesi nasıl yapılır?

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin mutfağı, değişik lezzetleriyle damaklara benzersiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Türk damak tadıyla oldukça farklı olarak görülen Çin yemeklerinden bir tanesini sizler için araştırdık. Çin eriştesi, körili, tavuklu, etli, karidesli ve sebzeli olmak üzere farklı şekillerde sunulabiliyor. Bugün sizin için sebzeli Çin eriştesi tarifine karar verdik. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Çin eriştesi, farklı lezzetleri deneyimlemek isteyenlere Türk dokunuşuyla değişiklik sunuyor. İftar sofralarının alternatifi olabilecek bu lezzet, Asya esintilerini ve Türk motiflerini bir araya getiriyor. Üstelik 30 dakikadan kısa bir sürede kolaylıkla hazırlanabiliyor.

SEBZELİ ÇİN ERİŞTESİ MALZEMELERİ

  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet dolmalık biber
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 adet taze soğan
  • 350 gram yumurtalı Çin eriştesi
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı soya sosu
  • 1 çay kaşığı karabiber

SEBZELİ ÇİN ERİŞTESİ YAPIMI

  • Sebzeler eşit ölçülerde ince ince doğranır. Sebzeleri dilerseniz mevsimine göre değiştirebilirsiniz. Sebze seçimlerinde pişme süreleri birbirine yakın olan ürünleri tercih etmek önemli bir detaydır.
  • Erişte hamuru, kaynamış olan suya atılarak 3 dakika kaynatılır. Yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir. Yumuşadıktan sonra süzerek soğuk sudan geçirilir. Kıvamı daha koyu olan soya sosu tercih edilir ve bu sosla harmanlanır. Birbirine yapışmaması için içine bir miktar da sıvı yağ ve soya sosu konulur.
  • Tava istenilen ısıya ulaştıktan sonra ilk adımda yumurta konulur. Doğranan sebzeler, ısıtılan tavaya alınarak sotelenir. Birkaç saniye sebzeler sotelendikten sonra erişte ilave edilerek harmanlanır. Tuz ve sarımsak tozu eklendikten sonra servis tabağına alınır.
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Anahtar Kelimeler:
Çin
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