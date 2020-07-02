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Çorbada badem mi olurmuş: Bademli brokoli çorbası!

sebboy sebboy
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Başlarda kendisine pek ısınamadığımız doğru ama yine de saymakla bitmeyecek kadar çok faydası var. Çok farklı şekillerde tüketilebilmesi sebebiyle de sofralarımızdaki pek çok yemeğe girmeyi başardı. Ayrıca C vitamini bakımından pek bir zengin kendileri. Hangi sebzeden bahsettiğimizi elbette anlamışsınızdır. Evet, Brüksel'den lahana olarak yola çıkan ve mutfaklarımıza brokoli olarak giren sebzeden bahsediyoruz.

Çorbada badem mi olurmuş: Bademli brokoli çorbası!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, sıcak yaz günlerinde ise lezzetiyle sofranızı şenlendirecek sıcacık bademli brokoli çorbası, yorgunluk ve halsizlik problemlerinizin üstesinden gelmenizde ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmenizde size çok yardımcı olacak.

Bademle brokoliyi bir arada duyduğunuzda ise şaşırmanıza hiç gerek yok. Çünkü bu ikili çorbada adeta muhteşem bir lezzete imza atıyor. Minik bir ağaca benzeyen brokoli, konu lezzet olunca devleşiyor ve çorbanın içinde bademle süper bir ekip oluşturarak damak tadınızı fethetmeye geliyor. Size önerimiz “Bademli Brokoli Çorbası” tarifimizi kesinlikle denemeniz olacaktır. Pişman olmayacağınızı düşünüyoruz ve şimdiden afiyet olsun diyoruz.

Bademli Brokoli Çorbası

Malzemeler

500 gram brokoli
1 adet patates
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı un
4 su bardağı su
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
1 su bardağı file badem
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif

Kabuğunu soyduğunuz soğanı iri iri küpler halinde doğrayın.
Tencereyi ocağa alıp biraz ısıttıktan sonra içerisine tereyağını ilave edin.
Küp küp doğramış olduğunuz soğanları tencereye alıp, soğanlar pembeleşinceye kadar tereyağında kavurun.
Patates ve havucu, parçaları eşit büyüklükte olacak şekilde doğrayın.
Sebzeleri soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurmaya başlayın.
Diğer yandan minik çiçekler halinde ayıkladığınız brokolileri suda 3 dakika haşlayın.
Suyunu süzdüğünüz brokolileri, yeşilliklerini kaybetmemeleri için ılık suya koyun.
Kavrulmakta olan sebzelerin üzerine brokolileri haşlarken kullandığınız suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip tencereyi kaynamaya bırakın.
Suyu kaynayan tencerenin kapağını örtüp sebzeleri sertlikleri gidene dek kısık ateşte pişirin.
Ilık suda beklettiğiniz brokolileri tencereye alın ve hepsini birden blender'dan geçirip altını kapatın.
Bu esnada küçük bir tavaya zeytinyağını koyup unu kavurmaya başlayın.
Çorba kıvamına gelen karışımı tekrar ocağa alıp unla karıştırdıktan sonra, bir taşım daha (kaynamaya başladıktan sonra fokurdayınca kadar) kaynatın.
Bademleri zeytinyağında kavurun ve çorbayı servis ederken çorbanızın üzerini kavurduğunuz bademlerle süsleyin.

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