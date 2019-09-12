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Çorbaların baş tacı olan kelle paçanın sağlığımıza kattığı faydalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Sakatat deyince ilk akla gelenlerdendir kelle paça. Küçükbaş hayvanların baş ve ayak kısımlarından hazırlanan çorba, sağlığımıza oldukça önemli katkılar sağlar. Kelle paça çorbası, içindeki protein ve kolajen sayesinde zengin bir içerik sunar. Doktorların da sağlık için tavsiye ettiği kelle paça çorbasının faydalarını sizler için araştırdık, buyursunlar...

Kelle paça çorbası, içerdiği protein ve vitaminler sayesinde özellikle gelişim çağındaki çocukların tüketimi için tavsiye edilir. Güçlü içeriği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiren kelle paça çorbası, tam bir gripsavardır.

Osmanlı döneminde de sofralarda kendisine yer bulan kelle paça, Fatih Sultan Mehmet’in sıklıkla tercih ettiği bir yemekti. II. Mahmut döneminde ise kelle paça, çorbaların baş tacı olarak biliniyordu.

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kemik gelişimini destekleyen, vücudun kan yapmasına yardımcı olan kelle paça; fosfor, mineral, kalsiyum, protein, demir ve B2 vitamini açısından zengindir ve bu sebeple özellikle kış aylarında haftada bir kez tüketimi tavsiye edilir.

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

Bir kilo kelle eti
2 adet temizlenmiş kuzu paçası
6 diş sarımsak
2 adet yumurtanın sarısı
Bir yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
Bir yemek kaşığı tereyağı
½ adet limon suyu
Sirke
Bir yemek kaşığı tereyağı
Tuz, pul biber

Yapılışı

İlk olarak tereyağında unu kavurmaya başlayın. Un kokusu çıktıktan sonra yavaş yavaş su ilave edin ve çırpma teliyle karıştırın.
Su kaynarken ayrı bir kase içinde yumurtayı, limon suyunu ve yoğurdu çırpın. Hazırladığınız terbiyenin içine kaynayan sudan bir kepçe ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın. Ardından bu karışımı kaynayan suya ilave edin.
Haşlanmış kelle etini tiftikleyin. Haşlanmış paça etini de tiftikledikten sonra bu malzemeleri tuzla birlikte tencereye ekleyin.
Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatabilirsiniz.
Sarımsakları ezin ve sirkeyle beraber karıştırın. Çorbayı servis ederken üzerine hazırladığınız sostan ekleyin. Afiyet olsun…

Çorbaların baş tacı olan kelle paçanın yararları ise şu şekilde:


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