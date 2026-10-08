Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Corendon Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 5. sırada.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.
Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor; 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Buna karşılık, Erzurumspor FK ise 7 puanla 14. sırada bulunuyor ve son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Arda Usluoğlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Eren Tozlu.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.
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