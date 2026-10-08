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Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor, 10 Ekim 2026'da Erzurumspor FK ile oynayacak. Maç, Alanya Oba Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek.

Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Corendon Alanyaspor
Cumartesi 16:00
10.10.2026
Erzurumspor FK
Stadyum: Alanya Oba Stadyumu Yayın: beIN Sports 2

Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Lig Durumu

Corendon Alanyaspor

5. Trendyol Süper Lig
O
6
G
3
B
2
M
1
P
11
8
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+2
Averaj

Erzurumspor FK

14. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
3
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Corendon Alanyaspor 8 / 6
Erzurumspor FK 3 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Corendon Alanyaspor İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 1 / 0
Gol
3 – 2
Erzurumspor FK Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
1 – 7

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 5. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Corendon Alanyaspor G B G M G

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Corendon Alanyaspor 1-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
Erzurumspor FK G M G B M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 21.08.2026 Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor; 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Buna karşılık, Erzurumspor FK ise 7 puanla 14. sırada bulunuyor ve son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular

Corendon Alanyaspor

1 eksik
Maestro Sakat Uyluk Sakatlığı

Erzurumspor FK

Bilinen eksik yok

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist
Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist
Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist
Miguel Cardoso Erzurumspor FK 1 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist

Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Arda Usluoğlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Eren Tozlu.

İkili Rekabet
0 Corendon Alanyaspor
1 Beraberlik
1 Erzurumspor FK
  • 11.05.2021 Aytemiz Alanyaspor 2-3 BB Erzurumspor Trendyol Süper Lig
  • 21.01.2021 BB Erzurumspor 1-1 Aytemiz Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman?

10 Ekim 2026

Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

16:00

Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports 2

Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK maçında hangi oyuncular eksik?

Corendon Alanyaspor'da Maestro (Sakat) yer almayacak.

Corendon Alanyaspor ve Erzurumspor FK'nın ligde kaç puanı var?

Corendon Alanyaspor'un 11, Erzurumspor FK'nın ise 7 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
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