Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor Cumartesi 16:00 Erzurumspor FK

Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 10 Ekim 2026 tarihinde karşı karşıya geliyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Lig Durumu Corendon Alanyaspor 5. Trendyol Süper Lig O 6 G 3 B 2 M 1 P 11 8 Attığı Gol 6 Yediği Gol +2 Averaj Erzurumspor FK 14. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 3 Attığı Gol 11 Yediği Gol -8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Corendon Alanyaspor 8 / 6 Erzurumspor FK 3 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı CA Corendon Alanyaspor İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 1 / 0 Gol 3 – 2 EF Erzurumspor FK Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 1 – 7

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 11 puanla 5. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Corendon Alanyaspor G B G M G tüm kulvarlar Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 1-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G Erzurumspor FK G M G B M tüm kulvarlar Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor; 11 puanla 5. sırada yer alıyor. Buna karşılık, Erzurumspor FK ise 7 puanla 14. sırada bulunuyor ve son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular Corendon Alanyaspor 1 eksik Maestro Erzurumspor FK ✓ Bilinen eksik yok

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 1 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist

Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Arda Usluoğlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Eren Tozlu.

İkili Rekabet 0 Corendon Alanyaspor 1 Beraberlik 1 Erzurumspor FK Aytemiz Alanyaspor 2-3 BB Erzurumspor Trendyol Süper Lig

BB Erzurumspor 1-1 Aytemiz Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.