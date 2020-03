Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt: “Risk almıyoruz, tedbir alıyoruz”

Çorlu Belediyesi ekiplerinin korona virüs salgınına karşı her türlü önlemi alarak kentte başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alan Çorlu Belediyesi, iki haftadır süren ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede yer alan kaymakamlık hizmet binası, PTT hizmet binası, SGK hizmet binası, Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binası, İlçe Müftülüğü hizmet binası, TREDAŞ hizmet binası, TESKİ hizmet binası, Çorlu Huzurevi hizmet binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları, Yeni Sanayi Sitesi, cezaevi, ibadethaneler, muhtarlıklar gibi kentteki pek çok yapı ve yerleşim alanı belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi. Toplu taşıma araçlarının bekleme durakları, ana caddeler gibi vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları tekrar dezenfekte eden belediye ekipleri tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı her geçen gün önlemleri artırıyor.

“Topluma karşı sorumluluğumuz var”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konu ile ilgili olarak, “Belediye ekiplerimiz durmaksızın kentimizdeki kurum ve kuruluşların hizmet binalarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Hep birlikte halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz. Belediyemiz görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, evinizde kalın. Hem kendinizi hem de çevrenizdekileri düşünün ve mecburi olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Kurallara uyalım ve panik yapmadan tedbirli olmaya özen gösterelim. Ekiplerimiz iki haftadır aralıksız kentimizin her noktasını ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Bu yalnızca belediyemizin değil her bir vatandaşımızın topluma karşı sorumluluğudur” diye konuştu.