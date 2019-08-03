Mynet Trend

Çorum'da camiye giren hırsız, imam odasından dizüstü bilgisayarı böyle çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çorum'da bir camiye giren hırsız satırla kapısını kırdığı imam odasından dizüstü bilgisayarını çaldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan camiye geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı hırsız girdi. Kimliği belirsiz zanlı camiye girdikten sonra imam odasına yöneldi. Kapıyı açmaya çalışan zanlı başarılı olamayınca cami içerisinde bulunan satırla kapıyı kırarak açtı. İçeri girdikten sonra cami imamı Arslan Celep'e ait dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık yapan zanlının yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

(İHA)

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Yoldan geçerken fark ettilerYoldan geçerken fark ettiler
Katıldığı ilk gösteride dayak yediKatıldığı ilk gösteride dayak yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami İmam hırsız Laptop dizüstü bilgisayarı

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı

Bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Sultangazi'de şoke eden olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni patlayan tır, 6 otomobile çarparak böyle devrildi

Freni patlayan TIR dehşet saçtı! 6 aracı böyle biçti

Otomobil askıda kaldı, vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Büyük şok yaşadılar! Herkes seferber oldu

Kocaeli'de korkunç kaza! Tramvay durağına girdi

Korkunç anlar! Herkes donup kaldı

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağını yerle bir etti

Otobüs durağını yerle bir etti

Sultangazi'de şoke eden olay! Küçük çocuğu bir süre izleyip, elindeki telefonu çaldı

Sultangazi'de şoke eden olay!

E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Korkutan an! Metrelerce sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.