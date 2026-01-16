SPOR

Çorum FK Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 ile geçti!

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirpor’u 4-1 mağlup etti.

Çorum FK Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 ile geçti!

Trendyol 1.Lig'in 21.haftasında Çorum FK ile Adana Demirspor karşılaştı. Maçtan 4-1'lik skorla galip ayrılan ev sahibi puanını 35'e yükseltti.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

Çorum FK Trendyol 1. Lig de Adana Demirspor u 4-1 ile geçti! 1

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 46), Serdar Gürler (Danijel Aleksic dk. 65), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Thiam, Cemali Sertel (Atakan Akkaynak dk. 60), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Braian Samudio dk.65)

Çorum FK Trendyol 1. Lig de Adana Demirspor u 4-1 ile geçti! 2

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Çorum FK Trendyol 1. Lig de Adana Demirspor u 4-1 ile geçti! 3

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk. 79), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Ali Arda Yıldız dk. 85), Ahmet Yılmaz (Ahmet Bolat dk.72), Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 85)

Çorum FK Trendyol 1. Lig de Adana Demirspor u 4-1 ile geçti! 4

Yedekler: Oktay Çimen, Aslan Atay, Barış Timur, Doğuhan Asım Dübüş, Halil Eray Aktaş, Ulaş İmergi,

Çorum FK Trendyol 1. Lig de Adana Demirspor u 4-1 ile geçti! 5

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller: Thiam (dk.6), Oğuz Gürbulak (80), Atakan Akkaynak (dk.83) (Çorum FK), Ahmet Yılmaz (dk. 22) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Joseph Larweh Attamah (Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

