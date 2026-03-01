SPOR

Fenerbahçe'den açıklama! Tedesco, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak

Fenerbahçe, Domenico Tedesco’nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı nedeniyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer almayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama! Tedesco, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak
Emre Şen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçında takımın başında olamayacak.

ZEKİ MURAT GÖLE SAHA KENARINDA OLACAK

Fenerbahçe den açıklama! Tedesco, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak 1

Antalyaspor karşısında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.

Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

