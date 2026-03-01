Fenerbahçe'den açıklama! Tedesco, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Antalyaspor maçında takımın başında olamayacak.
Antalyaspor karşısında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.
"Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Okuyucu Yorumları 0 yorum