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Çorum’un saklı cenneti: Gölbel göleti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor.

Çorum’un ’saklı cenneti’ diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı.

Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor. Görünümüyle Trabzon’daki Uzungölü andıran Gölbel’de yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Göl kenarındaki ahşap evler ise bu manzaraya farklı bir güzellik katıyor. (İHA)

Çorum’un saklı cenneti: Gölbel göleti

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çorum Gölbel Yaylası Gölbel Göleti

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