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Çorum ve Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

28.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum ve Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum ve Kastamonu'da 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı İnal köyüne Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde de bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Bahçecik köyünün 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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Çorum Kastamonu karantina

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