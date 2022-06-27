Çorum'da 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir lokantada tavuk ve pilav yiyen 11 kişi, farklı saatlerde bulantı ve kusma şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste gerekli müdahaleleri yapılan bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokantada satılan yemeklerden inceleme yapılmak üzere numune alındığı öğrenildi.

