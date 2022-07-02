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  4. Çorum'da 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

02.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 5 kişilik aile mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ormandan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmendere köyünde dün akşam yemeğinde dağdan toplanan mantardan yiyen A.E.K. (4), P.E.K. (7), İ.K. (26), O.K. (26) ve S.K. (56), gece saatlerinde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Aile üyeleri, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acilde ilk müdahalesi yapılan 5 kişinin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

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zehirlenme Çorum

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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