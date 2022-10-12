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Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

12.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları A.K. ve K.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.K. ve K.K, tabancayla ateş ederek Yaşar K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İki zanlının peşinden giden Yaşar K'nin oğlu B.K. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki Pınar Hanım Parkı girişinde karşılaştığı zanlıların annesi Perihan K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Çorum ECZANELER
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