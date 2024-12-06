YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

AA AA
06.12.2024 09:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Çorum'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 6 Aralık Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:36
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:45
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.