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Çorum'da boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu

21.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının eski eşini öldürüp intihar ettiği değerlendiriliyor

Çorum'da boşanmış çift başlarından vurulmuş halde bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu.

İddiaya göre, İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları Kale Mahallesi Aydınlıkevler 4. Sokak'taki evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki ruhsatsız tabanca ile Battal A'ya ateş eden İlknur A, ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

F.B'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A'yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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