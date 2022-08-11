Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.K. (72) idaresindeki traktör, akşam Eskiköy köyü Dudupınarı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.K'nin, eşi G.K. (72) ile tarladan döndüğü, G.K'nin şarampole devrilmeden önce traktörden atlayarak kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.



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