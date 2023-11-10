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Çorum’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

10.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Çorum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çorum’da fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen O.K. (73), A.A. (28), D.B. (45), H.Ç. (57), A.A. (45), Y.M. (69), Y.A. (51), İ.K. (35) ve E.O'yu (37) takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince farklı adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, A.A. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar A.A, H.Ç. ve E.O. adli kontrol şartıyla, Y.A, Y.M. ve İ.K. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Çorum fuhuş operasyon

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