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Çorum'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepkiler

11.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepkiler

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmalarına tepki gösterdi.

Vali Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulümleri karşısında içinin kan ağladığını belirterek, "Zalim İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırısını lanetliyorum. Masum Filistin yalnız değildir. Her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dualarının Filistin halkıyla olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğuna işaret eden Aşgın, "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, Kucaklasın beni İslam diyordu." dizelerini paylaştı.

Rektör Öztürk de sosyal medya paylaşımda, Filistin'de insanlık suçu işleyen İsrail'i şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Filistin halkının hak ve özgürlüklerinin İsrail tarafından kısıtlandığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Siyonist devlet İsrail tarafından masum Filistin halkının haklarının ihlal edilmesi, özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve bu mübarek günlerde Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize saldırı düzenlenmesi ahlaksızlık ve caniliktir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan saldırılar bizleri derin bir şekilde yaralamaktadır. İnsan haklarının ayaklar altına alındığı saldırılara sessiz kalanlar, bu insanlık suçunun ortağıdır. Unutulmamalıdır ki terörist zihniyetli bu saldırılar tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

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