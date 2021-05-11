Çorum'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepkiler

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğuna işaret eden Aşgın, "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, Kucaklasın beni İslam diyordu." dizelerini paylaştı.

Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dualarının Filistin halkıyla olduğunu vurguladı.

Rektör Öztürk de sosyal medya paylaşımda, Filistin'de insanlık suçu işleyen İsrail'i şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Filistin halkının hak ve özgürlüklerinin İsrail tarafından kısıtlandığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Siyonist devlet İsrail tarafından masum Filistin halkının haklarının ihlal edilmesi, özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve bu mübarek günlerde Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize saldırı düzenlenmesi ahlaksızlık ve caniliktir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslüman kardeşlerimize yönelik yapılan saldırılar bizleri derin bir şekilde yaralamaktadır. İnsan haklarının ayaklar altına alındığı saldırılara sessiz kalanlar, bu insanlık suçunun ortağıdır. Unutulmamalıdır ki terörist zihniyetli bu saldırılar tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

