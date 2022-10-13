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Çorum'da kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi

13.10.2022 03:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi

Çorum'da kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağıldan kaçıp ilçe merkezine ulaşan 60 küçükbaş, taze dışkılarından izleri sürülerek yerlerinin tespit edilmesinin ardından, sahibine teslim edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki Mostar Köprüsü civarında başıboş küçükbaşların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sungurlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri, hayvanları Di Çayı yatağından ilçe dışına çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada ekip otosundan "Koyunlar dereye inin, haydi dereye inin." şeklinde anons yapıldığı duyuldu.

Mahalle bekçilerinin de yardımıyla taze dışkılarından izleri sürülerek küçükbaşların geldiği istikameti belirleyen ekipler, bölgedeki hayvan yetiştiricilerine ulaşarak hayvanlarını kontrol etmelerini istedi.

Bekçilerin, hayvanları yaklaşık 5 kilometre sürerek bölgedeki boş bir ağıla yerleştirdiği sırada ağıl etrafında taze hayvan dışkıları tespit eden ekipler, ağıl sahibi Celal Baçıl'ın ikametgah adresini belirleyerek evine gitti. Polis ekipleriyle ağıla gelen vatandaş, hayvanlarını teslim aldı.

Hayvanların ağıldan kaçtığını polisten öğrenen Baçıl, AA muhabirine, bulunan hayvanların toplam değerinin 150 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Baçıl, "Hayvanlarımı buldukları için Sungurlu Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

60 küçükbaş, yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından polis ve mahalle bekçilerince ait oldukları ağıla konuldu.

Çorum'da kaçan 60 küçükbaş polislerce bulunup sahibine teslim edildi

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Anahtar Kelimeler:
polis Çorum Sungurlu kayıp küçükbaş hayvan

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