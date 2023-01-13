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Çorumda kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada anne yaralandı

13.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren anne silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Osmancık Caddesi'ndeki evde Mustafa D. (28) ve Muhammet D. (28) kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D, pompalı tüfekle kardeşine ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar kavgayı ayırmak için araya giren anneleri Sabire D'ye (55) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mustafa D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Çorum kavga anne kardeş yaralı

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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