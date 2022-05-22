Çorum'da leblebi dükkanındaki patlamada 5 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde leblebi dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Sungurluoğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir leblebi dükkanının üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında dükkanda bulunan Tansel Can Örtücü, Enes Kalkan, Batuhan Öztemiz, Elvan Öztemiz ve Emin Ilgaz yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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