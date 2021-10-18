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Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

18.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanık Selfet Başkuş'un, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Basına kapalı duruşmada, sanık ile taraf avukatları savunmalarını yaptı. Mahkemede ayrıca sanığın eşi Menşur Başkuş da tanık sıfatıyla ifade verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet Başkuş, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği aktarılan sanık hakkında, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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