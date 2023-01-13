YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da pompalı tüfekle ateş edilen 2 dairede hasar oluştu

Çorum’da pompalı tüfekle ateş edilen 2 dairede hasar oluştu

13.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir apartmana tüfekle açılan ateş sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

Çorum’da pompalı tüfekle ateş edilen 2 dairede hasar oluştu

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Sokak'taki bir apartmana pompalı tüfekle ateş eden kişi ya da kişiler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı, ateş edilen 2 dairede hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, başka bir apartmanın bahçesinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği buldu.

Saldırının gerçekleştiği apartmanın önündeki çöp kutusunda da bir otomatik tüfek ile şifreli kasa bulundu.

Yapılan incelemede, apartmanda yaşayan bir kişinin silah seslerini duyması üzerine tüfeğiyle dışarı çıktığı, bu sırada polis ekiplerinin geldiğini görünce tüfeğini çöp kutusuna attığı belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi, ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldıPompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı
Otomobil denize uçtu, 19 yaşındaki genç boğulduOtomobil denize uçtu, 19 yaşındaki genç boğuldu
Korkuteli’nde eğitime kar engeliKorkuteli’nde eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Çorum daire saldırı

Çorum Namaz Vakitleri 13 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:06
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.