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Çorum'da silahla vurulan bir kişi yaralandı

08.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi vurularak yaralandı.

Çorum'da silahla vurulan bir kişi yaralandı

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde, İnci Park civarında, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen S.K, F.D. ve B.Ş. ile H.K, İ.B. ve T.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, S.K. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.

Yaralı S.K, arkadaşları tarafından otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, S.K'yi hastaneye getiren arkadaşları F.D. ve B.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlılara ait araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtıkları iddia edilen H.K, İ.B. ve T.K'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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