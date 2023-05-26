YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı

Çorum'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler tanıtıldı

26.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un coğrafi işaretli geleneksel yemeklerinin "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında gastronomi dünyasından isimlere tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde gastronomi dünyasından yatırımcı, gurme-şef, yazar, gezi yazarı, profesyonel turist rehberi, tur operatörü, acente yetkilileri ve sosyal medya fenomenleri kente davet edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde hazırlanan tanıtım programında kentin yüzlerce yıllık mutfak kültürüne dikkati çekildi.

Hafta boyu Alaca, Osmancık ve İskilip ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yöresel lezzetlerin yapılışını görüntüleyen gastronomi ekibi, sosyal medya hesaplarından da tanıtıcı yayınlar yaptı.

Gastronomi ekibi için kent merkezindeki tarihi Velipaşa Hanı'nda da tanıtım programı gerçekleştirildi. 150 yılı aşkın geçmişe sahip handa kurulan stantta gastronomi ekibine Çorum'un İskilip dolması, 40 kat baklava, tas kebabı, turşu, su böreği, mantı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı.

Çekimin ardından yöresel yemekler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Park halindeki otomobil kundaklandıPark halindeki otomobil kundaklandı
Masal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam ettiMasal değil gerçek, Yalçınkaya çiftinin inadı ölünce bile devam etti
Ağrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdiAğrı'nın Sinek Yaylası'nda baharın renkleri kendini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:08
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:06
Yatsı
21:49

Çorum Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Macitoğlu eczanesi
Merkez
Yüksel eczanesi
Iskilip
Büyük eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Demet eczanesi
Osmancik
Gözde eczanesi
Lacin
Boğazkale eczanesi
Bogazkale
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Kıskançlık krizine giren cani koca karısına işkence yaptı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.