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Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı

02.07.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinası devam eden kimsenin kalmadığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini belirterek, "İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerimizce 25 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde evinde izolasyonda olması gerekirken buna aykırı hareket eden 1 kişi tutanakla tespit edilip yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. Bu kişinin sürecinin de tamamlamasıyla bugün itibarıyla izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur." ifadesini kullandı.

Mahalle denetim ekiplerince son bir haftada ise 16 bin 85 iş yeri ve kişinin gerek ihbar gerekse resen denetlendiğini, 1 tutanağın İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildiğini aktaran Çiftçi, ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 20 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapıldığını kaydetti.

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KYK Çorum karantina

Çorum Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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