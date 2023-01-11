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Çorum'da yürürken düşüp başından yaralanan Alzheimer hastası hastanede öldü

11.01.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un İskilip ilçesindeki parkta yürürken düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Alzheimer hastası, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da yürürken düşüp başından yaralanan Alzheimer hastası hastanede öldü

Alzheimer hastası Kemal Yıldırım, 2 Temmuz'da, parkta yürüdüğü sırada düşerek başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ı ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldırım, burada yaklaşık 6 aydır yoğun bakım ünitesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için hastane morguna kaldırıldı.

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