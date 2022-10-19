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Çorum’daki kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

19.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’daki kavga eden iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaşanan bıçaklı kavgada iki çocuk yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde A.K. (16) ile C.Ç. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.Ç'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Çorum kavga bıçak yaralı

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