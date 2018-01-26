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Coşkun Sabah: Burnuma para kokusu geliyor

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 10:46 | Son Güncelleme 10 saat önce

Sanatçı Coşkun Sabah ile Türkiye eski güzeli Ceyda Sabah'ın 19 yıllık evlilikleri geçen aylarda bitmişti. Ceyda Sabah, önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı.

Coşkun Sabah: Burnuma para kokusu geliyor

İddiaya göre Ceyda Sabah, bir sabah eşi Coşkun Sabah'ın cep telefonunu karıştırırken Etiler’deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına bir çilingir alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı.

Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairenin kapısının çilingir yardımıyla açtı ancak içeride eşini bulamadı. Üstüne üstlük Ceyda Sabah, baskın yaptığı dairenin kiracısının açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

Daireye girdiği çilingirle beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah, geçen hafta görülen duruşmada 'Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi, ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm' sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah'ın yakın arkadaşı olan kiracısı karara itiraz etti ve beraat bozuldu.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Coşkun Sabah, eski eşinin ayrı yaşadıkları dönemde evini basmak isterken, kiracısını mağdur ettiğini anlattı.

Coşkun Sabah, bu yüzden eşinin mahkemelik olduğunu söyledi. Bu haberi yapan kanala da dava açan Coşkun Sabah, ''Burnuma para kokusu geliyor. Büyük tazminat alacağız'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Ceyda Sabah

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