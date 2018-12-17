16 yaşındayken 58 yaşındaki aktör Doug Hutchison'la evlenen ve bu yıl boşanan televizyon yıldızı Courtney Stodden, “Daddy Issues” adlı yeni pop şarkısının tanıtımını cüretkar pozlarla kendisi yaptı.
Courtney Stodden’dan kışkırtıcı tanıtım
24 yaşındaki reality şov yıldızı Courtney Stodden, “Daddy Issues” adlı yeni pop şarkısının tanıtımı için neredeyse çırılçıplak kamera karşısına geçti.
Kırmızı iç çamaşırılı fotoğraflarıyla Instagram’da olay yaratan yıldız, hayranları tarafından da aşırıya kaçtığı şeklinde olumsuz yorumlar aldı.
Pek çok televizyon yapımında boy gösteren Courtney Stodden, son olarak 2016 yapımı Love Addict filmiyle beyazperdede yer almıştı.
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