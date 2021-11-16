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Coutinho, Barcelona kararı

16.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da takımdan gönderilmesi planlanan oyuncusu Philippe Coutinho'nun ayrılmayı düşünmediği ileri sürüldü.

Coutinho, Barcelona kararı
Philippe Coutinho

Philippe Coutinho

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona, kış transfer döneminde elinden çıkarmayı planladığı Brezilyalı Philippe Coutinho'nun takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

İspanyol basınına göre Katalan kulübü, yaz transfer döneminde satmak veya kiralamak istediği ancak oyuncunun kendisine yeni bir takım bulamadığı için ayrılığın gerçekleşmediği belirtildi.

Barcelona'nın eski Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın, 29 yaşındaki Sambacıya şans vermesine rağmen bu sezon takımın 11'inde kendine yer bulamadığı ifade edildi.

Yakın zamanda takımın başına geçen Xavi, Barcelona'daki geleceğine karar vermeden önce Coutinho ile konuşmayı planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, futbolcunun, Ocak ayında ayrılmak istemediği, sezonu bitirmeye ve yaz aylarında önüne çıkacak tüm seçenekleri değerlendirmeye karar verdiği aktarıldı.

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