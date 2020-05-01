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Coutinho, Chelsea yolcusu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bonservisi Barcelona'da bulunan Philippe Coutinho'yu yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

Coutinho, Chelsea yolcusu

Barcelona'nın iki sezon önce 145 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan kadrosuna kattığı ancak istenen katkıyı verememesinden dolayı Bayern Münih'e kiralanan Philippe Coutinho'ya talip çıktı.

Chelsea, yıldız oyuncuyu yaz transfer döneminde Premier Lig'e geri döndürmek için kolları sıvadı. İngiliz basınına göre Paris Saint-Germain, Inter, Manchester United gibi takımların da radarında olan Brezilyalı için Maviler, 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

BARCELONA ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Liverpoal'a 27 yaşındaki oyuncu için 145 milyon Euro veren İspanyol ekibi, daha sonra 25 maç için 5 milyon Euro, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan dolayı da İngiliz temsilcisine 10 milyon Euro ek ücret ödemek zorunda kalmıştı. Katalanların kasasından şu ana kadar toplam 160 milyon Euro çıktı. Eğer Coutinho takıma döner ve Barcelona ile 24 maça daha çıkarsa bu Liverpool'a 20 milyon Euro daha kazandıracak.

Söz konusu maliyetleri de göz önünde bulunduran Barça, uygun bir teklif gelmesi halinde başarılı futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

(İHA)

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