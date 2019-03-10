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Coutinho'nun gözü Manchester United'da

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Barcelona'da beklentileri karşılayamayan Liverpool'un eski yıldızı Philippe Coutinho, Manchester United formasıyla Premier Lig'e dönmek istiyor.

Coutinho'nun gözü Manchester United'da

Barcelona'nın 2018'in Ocak ayında 160 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer ettiği Philippe Coutinho, yeniden Premier Lig'e gitmek istiyor.

Daily Star'da yer alan habere göre, Barcelona'da mutlu olmayan Brezilyalı yıldız, Manchester United'daki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmak istediğini söyledi.

Kariyerini Manchester United'da sürdürmeye sıcak bakan Coutinho, yaz aylarında İngiliz ekibinden teklif bekliyor. Barcelona ise oyuncu için 100 milyon euro değerindeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu sezon Barcelona formasını 39 maç oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol atıp 5 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Philippe Coutinho Manchester United

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