Coutinho'nun gözü Manchester United'da

Barcelona'nın 2018'in Ocak ayında 160 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer ettiği Philippe Coutinho, yeniden Premier Lig'e gitmek istiyor.
Daily Star'da yer alan habere göre, Barcelona'da mutlu olmayan Brezilyalı yıldız, Manchester United'daki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmak istediğini söyledi.
Kariyerini Manchester United'da sürdürmeye sıcak bakan Coutinho, yaz aylarında İngiliz ekibinden teklif bekliyor. Barcelona ise oyuncu için 100 milyon euro değerindeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu sezon Barcelona formasını 39 maç oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol atıp 5 asist yaptı.
Ersun Yanal'dan futbolculara eleştiri!
Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!
Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap
Dortmund, Ozan'ı üzdü
Yıldız isim için G.Saray açıklaması!
Cengiz Ünder için bomba iddia!
Göksenin Köksal 2 hafta yok
Beşiktaş'a ceza şoku! Yıldız isim oynamayacak
Sow golle tanıştı, Gazişehir seriye bağladı
Ljajic'e milli müjde
İşte Cengiz'in yeni hocası
Play-off tarihleri belli oldu
TFF seçiminin tarihi belli oldu!
'Yusuf ve Abdülkadir gibisini görmedim'
Lig'in en golcüsü Paixao
Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum