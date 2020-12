Covid-19’a karşı ne kadar güçlü olduğunuzu öğrebilirsiniz

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan NK-VUE testi ile Covid-19’a yakalanırsanız hastalığı hafif mi, yoksa ağır mı geçireceğinizi öğrenebileceksiniz.

Ülkemizde de etkileri yoğun bir şekilde hissedilen korona virüs salgınının belirtileri ve şiddeti her hastada farklılık gösteriyor. Bazı kişiler Covid- 19 için yaş ya da kronik hastalıklar açısından riskli grupta olmamasına rağmen bu hastalığı ağır geçirirken, bazı kişiler bu süreci belirtisiz ya da çok hafif atlatıyor. Korona virüse yakalanmamak için büyük çaba sarf eden çoğu insan bir taraftan da hastalığa yakalanırsa nasıl bir süreç yaşayacağını merak ediyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan NK-VUE testi ile artık korona virüsü hafif mi ağır mı geçireceğinizi öğrenebileceksiniz. İnsan vücudunun hastalıklara karşı direncini ölçümleyen NK-VUE testi hücre aktivitesini ölçmek için onaylanan tek test olma özelliği taşıyor.

“Korona virüse karşı en etkili silah güçlü bağışıklık sistemi”

NK -VUE testinin laboratuvar koşulları altında uygulanan yenilikçi bir yöntem olduğunu dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdür Dr. Cengiz Bayram test ile ilgili, "Korona virüs vücuduna girdiği her insanı aynı şekilde etkilemiyor. Bazıları hastalığı daha hafif atlatırken, bazılarında süreç daha ağır geçiyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Korona virüse karşı en etkili silah güçlü bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi dışarıdan gelen her türlü yabancı madde ve biyolojik etkene karşı bizi koruyan, özelleşmiş hücre ve dokulardan oluşan bir sistem. NK hücresi aktivitesi ölçülerek bağışıklık sisteminizin hastalıklara ve virüslere karşı ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. Bu test sisteminin uygulama aşaması oldukça yoğun bir çaba gerektiriyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerekli hassas test cihazlarını bünyemize katarak laboratuvar koşulları altında uzman kadromuz ile titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kişiden kan örneği alınarak gerçekleştirilen NK test ile bağışıklık sistemindeki NK hücrelerinin aktivitesini, vücut ortamına yakın şartlarda kişinin kendi hücrelerini tepkimeye sokarak ölçümlüyor ve bağışıklık sistemi hakkında bilgi ediniyoruz. Uygulanan bu yenilikçi yöntem ile bağışıklık sisteminizin hastalıklarla savaşabilme yeteneğini test ediliyor ve hastalığın seyri konusunda önemli veriler ortaya çıkıyor. Böylece erken tedbir alınmasına imkan tanıyor. Korona virüse karşı bağışıklıklarının ne kadar güçlü olduğunu öğrenmek isteyenlerin NK VUE testi için 05331557630 numaralı telefondan bize ulaşmaları yeterli" dedi.

“NK VUE testi için kan vermeniz yeterli”

Bu testin en az iki saatlik bir açlıktan sonra verilecek bir tüp kan ile herkese uygulanabildiğini belirten Dr. Bayram,” Bu test ile NK hücre aktivitesi ortaya çıkmaktadır. NK hücre aktivitesi düşük olan kişilerin hastalıklara karşı dirençlerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle ister sağlıklı ister hasta olsun kişinin bu testi zaman zaman yaptırarak sonucuna göre tedavi süreçleri ile bağışıklık sistemlerinin aktivitelerini yükseltmeleri, onları bu hastalıklara karşı daha güçlü hale getirecektir. Avrupa’nın birçok ülkesinden önce Türkiye’de uygulanmaya başlanan yöntem, kanser, nörolojik hastalıklar gibi ciddi hastalıklara karşı da erken dönemde tedbir alınmasına yardımcı olmaktadır. Hastanemizde Covid-19 PCR testi, yurtdışı için için PCR testi, antikor testi, NK VUE testi yapılmakta olup, sonuçları kısa sürede teslim edilmektedir. ” diye konuştu.