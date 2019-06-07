Çözümünü bir türlü bulamayanlar için: Kabızlıktan kurtaran şurup

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmesi ve kuru dışkının kolay bir şekilde dışarı atılması için ev yapımı şurup hazırlayacağız.

Malzemeler:

10 adet kuru erik

Bir limonun suyu

1/2 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Kuru erikleri ve limon suyunu miksere alın ve yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın.

Arından suyu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserde karıştırmaya devam edin.

Nasıl tüketilir?

Sabah kahvaltıdan önce 3 kaşık akşam yemeğinden önce ise ise 2 yemek kaşığı için. Yemeklerden yarım saat önce tüketmeye özen gösterin. Erik şurubunu cam kavanozda saklayın.

Erik şurubunun avantajlarını sıralayacak olursak;

Kimyasal içermez, yüzde yüz doğal bir üründür.

Yan etkisi yoktur.

Vücuda enerji verir, oldukça besleyici bir karışımdır.

Yapımı son derece kolaydır.

Zengin bir lif kaynağıdır, antienflamatuvar özelliği bulunur.

Bakteriyel floranın pH dengesini değiştirmez.

Şurubu içerken bunun yanı sıra bir de yemek listenizi gözden geçirin. Günde en az 2 litre su için ve yemek listenize lifli gıdaları dahil edin. Şekerli yiyeceklerden, konservelerden, kızarmış besinlerden ve yüksek sodyum içeren besinlerden bu süreçte uzak durmalısınız...

