Criscito açıkladı: Galatasaray ile görüştük

Transfer döneminde Genoa'nın Zenit'ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domenico Criscito, verdiği röportajında Türkiye'den görüştüğü takımı açıkladı.

31 yaşınkida tecrübeli savunma oyuncusu transfer döneminde Galatasaray ile de görüştüğünü dile getirdi.

Uzun yıllar forma giydiği eski takımını tercih etme sebebini açıklayan Domenico Criscito, ''Inter, Galatasaray ve Sporting ile görüşmelerimiz olmuştu. Daha fazla para kazanabilirdim ama Genoa Başkanı Preziosi ile Milano'da bir yemek yedik. 10 dakika içinde anlaşmaya varmıştık'' ifadelerini kullandı.

Criscito, 2011 yılında Genoa'dan Zenit'te 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Başarılı savunma oyuncusu 7 yıl aradan sonra eski takımına geri döndü.





